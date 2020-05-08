Игорь Руденя обсудил с руководством ПАО «Газпром» перспективы газификации Тверской области

Перспективы газификации Тверской области, а также реализацию инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Твериобсудил 8 августа Губернатор Игорь Руденя с руководителями ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Газпром межрегионгаз».

«В Тверской области программа, согласованная с Газпромом, выполняется в полном объеме. Если говорить о перспективах, далее будут газифицированы Жарковский, Краснохолмский, Бежецкий, Максатихинский районы. До 1 сентября сформируем предложения в программу газификации до 2025 года, продолжим переговоры с Газпромом по дальнейшей газификации муниципалитетов», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам совещания.

Губернатор подчеркнул – газификация сегодня означает развитие инвестиционной активности территорий, создание новых рабочих мест в районах, является ключевым фактором для открытия новых предприятий.

«Сотрудничество Газпрома с Тверской областью будет продолжаться по всем направлениям, – отметил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Олег Тельнов. – Большая совместная работа предстоит в сфере теплоснабжения Твери. Договорились о создании рабочей группы, в которую войдут представители Газпрома, Правительства Тверской области, администрации Твери. Совместно составим план действий и определимся по дальнейшим шагам».

В настоящее время сформирован поэтапный план реализации инвестиционного проекта по модернизации теплоснабжающего комплекса областного центра.

«Договорились, что привлечем несколько профильных институтов, чтобы проанализировать ситуацию с теплоснабжением Твери. И совместно с областью примем решения о наиболее эффективном и экономически целесообразном подходе к реконструкции системы теплоснабжения», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Газификация Тверской области ведется по нескольким направлениям, в том числе по Программе газификации регионов РФ в Тверской области, реализуемой ПАО «Газпром». В рамках программы Планом-графиком синхронизации выполнения работ по газификации Тверской области в 2020 предусмотрено проектирование и строительство 8 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 228,7 км в Осташковском городском и Краснохолмском муниципальном округах, Старицком, Калязинском, Молоковском, Жарковском районах.

Один из ключевых для региона проектов – строительство магистрального газопровода-отвода Ржев – Нелидово. В этом году завершатся проектно-изыскательские работы. Строительство объекта общей протяженностью 94 км запланировано на 2021 год.

В 2020 году в Тверской области построят 144 км газопроводов, газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений.В текущем году ведется работа по газификации 6 муниципальных образований, где газа не было, а также подведены сети для реализации 9 инвестиционных проектов.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения регион с 2017 года оказывает поддержку муниципалитетам. Всего в этом году модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетических комплексов проводитсяна 27 объектах в 17 муниципалитетах региона.

Кроме того, модернизация объектов ТЭКведетсяв рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области. Из регионального бюджета выделено свыше 317 млн рублей на строительно-монтажные работы на 7 объектах в Бологовском, Спировском, Рамешковском и Кимрском районах, Нелидовском городском округе и ЗАТО Озерный.

Пресс-служба Правительства Тверской области