Форум «Молодежь Верхневолжья» пройдет в онлайн- и офлайн-форматах

posted by Максим Малахов on ср, 08/05/2020 - 17:23

C 17 по 21 августа 2020 года в Тверской области  в онлайн-формате пройдет форум «Молодежь Верхневолжья». Офлайн-мероприятие состоится 21 августа.

         Задачи форума – выявить социально активную, талантливую молодежь, раскрыть ее потенциал и сформировать молодежный актив Тверской области.

         Губернатор Игорь Руденя считает, что нестандартный подход и современное мышление молодежи должны конвертироваться в инициативы по  приоритетным для Тверской области направлениям.

         На форум приглашают  молодых жителей Тверской области в возрасте от 14 до 25 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/admin/event/48248

          Программа форума станет известна в ближайшее время.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области