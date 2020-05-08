Форум «Молодежь Верхневолжья» пройдет в онлайн- и офлайн-форматах

C 17 по 21 августа 2020 года в Тверской области в онлайн-формате пройдет форум «Молодежь Верхневолжья». Офлайн-мероприятие состоится 21 августа.

Задачи форума – выявить социально активную, талантливую молодежь, раскрыть ее потенциал и сформировать молодежный актив Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя считает, что нестандартный подход и современное мышление молодежи должны конвертироваться в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям.

На форум приглашают молодых жителей Тверской области в возрасте от 14 до 25 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/admin/event/48248.

Программа форума станет известна в ближайшее время.

Пресс-служба Правительства Тверской области