Более 5500 медиков Тверской области, работающих в условиях коронавируса, получат за июль стимулирующие выплаты

Более 5500 медиков Верхневолжья получат стимулирующие выплаты за июль за особые условия работы и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса. Вопрос обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Выплаты осуществляются за счёт федерального и областного бюджетов.

На заседании Бюджетной комиссии для выплат одобрено распределение более 207,4 млн рублей. Также из федерального бюджета предусмотрено 24,4 млн рублей на выплату медицинским работникам «отпускных».

Игорь Руденя подчеркнул - выплаты должны быть перечислены строго в установленные сроки.

Надбавки за особые условия работы установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и из группы риска заражения COVID-19. Выплаты получают также сотрудники скорой медицинской помощи, лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

В июне Президент России Владимир Путин на встрече с представителями здравоохранения в преддверии Дня медицинского работника сообщил о продлении на июль и август 2020 года стимулирующих выплат специалистам, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Предоставление выплат медицинским работникам началось в апреле 2020 года. В Верхневолжье общий объем финансирования по данному направлению за весь период составляет 757,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 748,1 млн рублей, из областного – 9,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области