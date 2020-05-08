Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области зарегистрирован Сергей Орлов

5 августа в ходе 198 заседания избирательной комиссии Тверской области принято решение зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Орлова Сергея Анатольевича, 1961 года рождения, место жительства – деревня Итомля Ржевского района Тверской области, Главу сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 будет выдано удостоверение установленного образца.

Ранее избирательной комиссией Тверской области были зарегистрированы 5 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области, выдвинутые пятью разными политическими партиями. Еще одному кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации отказано.

Таким образом, и выдвижение, и регистрация кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 завершены, выборы состоятся в Единый день голосования 13 сентября 2020 года, в них примут участие 6 зарегистрированных кандидатов.

Помимо дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания, 13 сентября на территории Тверской области состоятся еще 23 избирательные кампании муниципального уровня, в ходе которых замещаются 259 депутатских мандатов. Регистрация кандидатов на этих выборах завершится 9 августа 2020 года.

Пресс-служба избирательной комиссии