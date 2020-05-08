В Тверской области вертолетом санавиации в больницу доставлен новорожденный ребенок

В Тверской области вертолет санитарной авиации доставил в Детскую областную клиническую больницу новорожденного ребенка. В ночь с 4 на 5 августа неонатальная бригада отделения плановой и экстренной консультативной помощи ДОКБ на вертолете МИ-8МТВ-1 МЧС России совершила вылет в Лесной муниципальный округ. Экстренная эвакуация потребовалась ребенку с врожденным пороком сердца.

Маленький пациент был госпитализирован в отделение реанимации №1 Детской областной клинической больницы. В настоящее время состояние малыша стабильное, экстренного оперативного лечения не требуется.

Всего с начала 2020 года вертолетами санавиации совершено 109 вылетов, эвакуировано 109 человек, из них 23 ребенка. За тот же период 2019 года было сделано 100 вылетов, эвакуированы 119 человек, в том числе 18 детей.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача по развитию санитарной авиации, обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц. Это позволит повысить оперативность медицинской помощи для жителей муниципалитетов.

Это также актуально для экстренного оказания медпомощи в случае дорожно-транспортных происшествий. Сейчас, в период областной кампании по профилактике детского травматизма, глава региона поручил проанализировать в районах качество и оперативность оказания медицинской помощи при ДТП.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей – это федеральные и областные средства.

Вертолеты могут перемещаться в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

Пресс-служба Правительства Тверской области