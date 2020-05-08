В Тверской области состоится фестиваль карельской культуры

8 августа в селе Козлово Спировского района пройдет открытие четвертого фестиваля карельской культуры OMA RANDA. Для гостей праздника – взрослых и детей - подготовлена обширная программа, которая познакомит с карельским языком, традиционными ремёслами, музыкой, играми.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что сохранение историко-культурного наследия тверских карел оказывает серьезное влияние на формирование у молодёжи и жителей региона бережного отношения к истории, исконным традициям и культуре, а также имеет большое значение для реализации туристического потенциала Тверской области.

В программе фестиваля – мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки предметов быта и национальных костюмов тверских карел, а также дегустация блюд национальной карельской кухни – чёрные щи, калитки, сканцы и сульчины, ароматный чай из трав в новой карельской трапезной «Paraś gostä».

Гости мероприятия смогут принять участие в Празднике летнего поворота и Летних открытых карельских играх. На площадке фестиваля пройдут соревнования по карельским волейболу, лапте, футболу и шашкам.

Начало мероприятия состоится в 12.00. Подробную информацию можно узнать в группе фестиваля https://vk.com/oma_randa или по телефону +7(904) 019-92-82.

В Тверской области ведется активная работа по популяризации национальной карельской культуры. В 2017 году отмечалось 400-летие переселения карел на тверскую землю.

В 2019 году Козловскому сельскому поселению Спировского района выделено 720 тыс. рублей на развитие проекта по сохранению карельской культуры и традиций.

За данный проект жителей и общественников поблагодарил Губернатор Игорь Руденя, отметив, что это хороший опыт.

Поддержка предоставлена поселению за 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Награды поселение удостоено за работу по популяризации национальной карельской культуры.

Спировский район является одной из территорий Верхневолжья, где компактно проживают представители карельской народности. Ежегодного Козловский фестиваль карельской культуры «OMA RANDA» (Родной край) объединяет жителей Тверской области и других регионов России, а также Финляндии, Норвегии и Швеции.

В Козловском поселении действует культурно-просветительский центр. В библиотеках с. Козлово, д. Еремеевка и д. Никулино созданы музеи «Карельская изба», которые знакомят посетителей с карельским бытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области