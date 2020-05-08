Тверская область вновь примет День льняного поля

7 августа у деревни Пирогово Торжокского района Тверской области пройдут мероприятия в рамках Дня льняного поля-2020. Планируется, что почетными гостями мероприятия станут руководство Министерства сельского хозяйства России, представители льносеющих регионов страны, Росагролизинга, компаний, занимающихся выращиванием и переработкой льна.

В программе Дня льняного поля – демонстрация новейших разработок сельскохозяйственной техники и технологического процесса уборки льна, выставка достижений льняного комплекса Верхневолжья.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях».

В 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца составил 5,8 тыс. га, предполагается, что объем производства льносырья в этом году составит 6,29 тыс. тонн.

В текущем году производство льна осуществляют

13 льносеющих хозяйств, производственную деятельность по первичной переработке льносырья – 6 льнозаводов области.

На сегодняшний день в Тверской области для льносеющих хозяйств предусмотрен комплекс мер поддержки: компенсирующая субсидия в области растениеводства на проведение агротехнологических работ, субсидирование произведенного и реализованного льноволокна, предоставление льготных кредитов в период полевых работ, поддержка элитного семеноводства. Объем средств, предусмотренный на поддержку льноводства в Тверской области, в 2017-2020 годах составляет

343,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области