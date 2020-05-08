Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 августа 2020 г.

Учреждения Тверской области с круглосуточным пребыванием детей планируют перевести на обычный режим работы с соблюдением санитарных норм и правил

Режим работы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и других категорий граждан рассмотрен 4 августа на оперативном совещании штаба под руководством Губернатора Игоря Рудени по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области.

- В настоящее время в регионе сохраняются позитивные тенденции – за прошедший месяц не наблюдается роста уровня заболеваемости коронавирусом. При этом, по оценке Роспотребнадзора, поэтапное снятие ограничений не повлияло негативно на распространение инфекции в районах Верхневолжья.

- Игорь Руденя отметил – несмотря на снижение в Тверской области уровня заболеваемости COVID-19 главной задачей остается обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников социальных учреждений. Обязательно постоянное тестирование персонала на коронавирус.

- С 10 августа предлагается вернуть в стандартный режим работы школы-интернаты, детские дома, возобновить прием воспитанников. Сейчас в учреждениях организована работа вахтовым методом.

- Особое внимание уделяется безопасности в учреждениях. Они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья воспитанников.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 3858 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 7 человек.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 143506, в том числе за последние сутки их проведено 765.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4710 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 703 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 149 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области