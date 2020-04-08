В Твери будет создана галерея современного искусства для молодых художников

На всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» завершилась смена «Творческая антишкола новой визуальной культуры», в рамках которой проводился грантовый конкурс на реализацию проектов. В числе победителей конкурса – жительница Тверской области Анна Кудрявцева.

«Мы гордимся молодыми людьми, которые реализуют свой профессиональный и личностный потенциал в предпринимательстве, социальной работе, образовании, здравоохранении и других сферах. Наша главная задача – чтобы молодежь Верхневолжья нашла свое призвание на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Анна Кудрявцева - основатель и куратор центра современной культуры «Рельсы» (г. Тверь). Суть проекта, который был представлен на «Тавриде», заключается в создании на площадке центра галереи современного искусства для молодых художников. Идея была поддержана. Финансовая поддержка проекта составит 500 тыс. рублей.

В центре современной культуры «Рельсы» откроется независимая галерея «Room. Комната с искусством». Каждый месяц там будет проходить выставка молодых художников Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области