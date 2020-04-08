В 27 детских садах Тверской области в ближайшие два года проведут ремонт по региональной программе

В 2021-2022 годах в 27 детских садах Тверской области проведут работы по капитальному ремонту зданий. В частности, в городе Ржеве, в двух дошкольных образовательных учреждениях заменят оконные блоки, ещё в двух –капитально отремонтируют кровлю. На эти цели из областного бюджета направят более 8,6 млн рублей. Субсидии этому и другим муниципалитетам на улучшение материально-технической базы детских садовраспределены на заседании регионального Правительства Тверской области, которое 4 августапровёл Губернатор Игорь Руденя.

«Работа актуальная, большое количество учреждений дошкольного и школьного образования сегодня требуют ремонта и замены окон. Это будет сделано. Следующим этапом мы видим большую работу по ремонту и строительству спортивных залов в учреждениях образования. Думаю, с 2021 года мы начнём эту программу», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ по окончании заседания.

31,6 млн рублей на 2021 год направят 8 муниципальным образованиям: это Ржев, Тверь, Торжок, Удомельский городской округ, Бежецкий, Калязинский, Конаковский районы и Пеновский муниципальный округ. В восьми детских садах капитально отремонтируют кровлю, в пяти – заменят оконные блоки.

Всего на следующий год финансирование по данному направлению составляет 43,3 млн рублей. Ранее средства на улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений были предоставлены Твери, Кашинскому городскому округу и Бежецкому району.

В 2022 году реализация программы продолжится: 23,2 млн рублей направят на ремонт кровель в четырёх детских садах, в десяти - заменят окна. Получателями средств на эти цели стали Ржев, Тверь, Кашинский и Нелидовский городские округа, Бежецкий и Зубцовский районы, Селижаровский муниципальный округ.

Региональная программа, которая предусматривает капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство прилегающих территорий в детских садах, стартовала в 2018 году по инициативе главы региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области