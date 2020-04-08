Игорь Руденя поздравил руководителей тверского филиала радиовещательной сети Павла Антипова и Игоря Лебедева с получением государственных наград

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». Ордена Дружбы удостоен директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Тверской ОРТПЦ» Павел Антипов, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - заместитель начальника цеха тверского филиала Игорь Лебедев. Поздравления с получением наград направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что на государственном уровне отмечен вклад Павла Антипова и Игоря Лебедева в реализацию проекта по переходу нашей страны на цифровой формат телевещания. Тверская область, став пилотным регионом, добилась высоких результатов во многом благодаря четкой работе таких специалистов, считает Игорь Руденя.

Павел Антипов окончил Академию труда и социальных отношений. В 1997–2011 годах руководил Тверским радио-телецентром. В 2017 году назначен директором филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Тверской ОРТПЦ». Является кандидатом экономических наук Международной академии наук, членом-корреспондентом Верхневолжской инженерной академии, лауреатом ВДНХ СССР. Удостоен высшей награды Тверской области — Почетного знака «Крест Святого Михаила Тверского». Почетный радист, Заслуженный работник связи Российской Федерации.

Игорь Лебедев окончил радиотехнический факультет Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана.

Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешел на цифровое вещание. 9 ноября 2018 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков и гендиректор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Андрей Романченко приняли участие в торжественной церемонии запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате 20 телевизионных каналов на территории региона.

В настоящее время в Верхневолжье действует сеть эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием.

Пресс-служба Правительства Тверской области