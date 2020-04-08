Игорь Руденя: «Морозовский городок» станет новым деловым, культурным и туристическим центром города Твери

Проект реновации «Морозовского городка» в Твери обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое 4 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что проект рассчитан на долгосрочную перспективу и является знаковым не только для города Твери, но и для всей Тверской области.

«Уверен, проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению наших исторических памятников и знаковых мест, которым является и «Морозовский городок» в Твери. На первом этапе предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором - благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление застройки исторического места. Третий этап – создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – улучшение жилищных условий граждан и повышение качества городской среды являются одними из главных целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В текущем году начнется практическая реализация проекта «Морозовский городок», поддержанного государственной корпорацией ВЭБ.РФ, с горизонтом до 2030 года.

В 4 квартале 2020-го предусмотрен старт строительства трёх десятиэтажных домов по улице Фрунзе в микрорайоне «Юность» для переселения в них граждан в 2022-2023 годах. Для жителей городка будет введена 451 квартира – однокомнатные, двух-, трех- и четырехкомнатные. Рядом расположена вся необходимая социальная инфраструктура – школы, детские сады, в том числе недавно построенные учреждения.

Концепцию развития территории «Морозовского городка» разработало КБ Стрелка. Запланировано создание на территории площадью около 13 га новых благоустроенных пространств. В плане реновации – создание парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий: конгресс центра, ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Всего это порядка 25 объектов различной направленности. Предполагается, что в зону преобразований будут включены набережная Тьмаки, прилегающие территории, в том числе парк Текстильщиков.

Директор Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт регионального развития» Павел Парамонов отметил: «Это исключительный проект не только для Российской Федерации, Тверской области, но и для европейской территории. Перезапуск «Морозовского городка» для Твери имеет ключевое значение с точки зрения экономики. Подобные проекты требуют комплексного подхода. Важна хорошая команда, которая будет двигать этот проект, болеть им. Сегодня идет диалог с людьми, которые проживают в городке».

Опыт реализации проекта «Морозовский городок» в дальнейшем предполагается использовать для ревитализации кварталов исторической застройки в Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах и других городах Верхневолжья c многовековой историей.

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Появление городка связано с историей «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий». Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича.

Одно из самых интересных зданий в стиле промышленного модерна носит название «Париж» в честь награды, которую получил проект Морозовых на Всемирной выставке 1900 года во Франции.

Пресс-служба Правительства Тверской области