В Тверской области стартуют отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В начале августа в Твери пройдут отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Региональный чемпионат организован при поддержке регионального Правительства и направлен на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профподготовки. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования в Тверской области.

«Это позволяет региону включиться в общероссийский процесс формирования системы подготовки рабочих кадров в соответствии с международными стандартами качества», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Соревнования пройдут на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской торгово-экономический колледж», который выступает организатором конкурсной площадки по компетенции «Предпринимательство».

Главное отличие соревнований этого года в том, что они пройдут в непривычном дистанционно-очном формате. Российским союзом «Молодые профессионалы» будут организованы центры управления по компетенциям. Их основной задачей станет обеспечение оборудованием площадок, контроль проведения соревнований, а также выставление оценок за выполнение конкурсного задания. Следить за ходом состязания будут независимые сертифицированные эксперты, которые будут наблюдать за происходящим при помощи видеотрансляции и видеозаписи.

Тверскую область на отборочных соревнованиях представят студенты профессиональных образовательных организаций региона: Екатерина Боброва из Тверского торгово-экономического колледжа и Алена Макарова из колледжа им. А.Н. Коняева.

Победа в отборочных соревнованиях даст возможность принять участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который состоится в сентябре 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области