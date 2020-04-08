Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 августа 2020 г.

В Тверской области провели 143506 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 3858 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 7 человек.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 143506, в том числе за последние сутки их проведено 765.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4710 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 703 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 149 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1539

Кимры 551

Конаковский район 381

Ржев 286

Калининский район 256

Лихославльский район 242

Торжок 189

Вышневолоцкий городской округ 143

Максатихинский район 99

Бологовский район 85

Осташковский городской округ 78

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Рамешковский район 64

Ржевский район 60

Зубцовский район 59

Бежецкий район 54

Торопецкий район 51

Нелидовский городской округ 38

Старицкий район 36

Лесной муниципальный округ 32

Селижаровский район 29

Торжокский район 28

Спировский район 26

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Калязинский район 20

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Оленинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Бельский район 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области