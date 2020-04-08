Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 августа 2020 г.

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В Тверской области провели 143506 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 3858 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 7 человек.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 143506, в том числе за последние сутки их проведено 765.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4710 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 703 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 149 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1539
Кимры 551
Конаковский район 381
Ржев 286
Калининский район 256
Лихославльский район 242
Торжок 189
Вышневолоцкий городской округ 143
Максатихинский район 99
Бологовский район 85
Осташковский городской округ 78
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 64
Ржевский район 60
Зубцовский район 59
Бежецкий район 54
Торопецкий район 51
Нелидовский городской округ 38
Старицкий район 36
Лесной муниципальный округ 32
Селижаровский район 29
Торжокский район 28
Спировский район 26
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Калязинский район 20
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Оленинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области