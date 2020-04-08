В День физкультурника в Твери пройдут зрелищные соревнования парусников, конные эстафеты и фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта

8 августа в Твери в День физкультурника и XXXI Всероссийский олимпийский день, запланированы спортивные состязания и другие мероприятия для сторонников активного образа жизни. Одно из событий – фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Пройдут соревнования по семи дисциплинам: гиревой и городошный спорт, лапта, самбо, мини-гольф, армрестлинг и перетягивание каната.

«В Тверской области успешно развиваются базовые, массовые и альтернативные виды спорта. В рамках реализации национальных проектов перед тверским регионом стоят масштабные задачи по развитию спортивной инфраструктуры, реализации принципа «спорт – норма жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет на базе ФОКа им. Султана Ахмерова. Регистрация участников стартует 9:00. В 10:30 состоится парад открытия, в 11:00 – начало соревнований.

Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника, запланированы 8 августа и накануне праздничного дня.

7 и 8 августа в устье реки Тверца состоится чемпионат и первенство города Твери по парусному спорту.

8 августа на стадионе «Текстильщик» пройдет фестиваль по силовым видам спорта, турниры по мини-футболу, тхэквондо и дзюдо. Здесь все желающие смогут принять участие в открытой тренировке по кикбоксингу. Во дворце спорта «Юбилейный» запланирован турнир по уличному баскетболу.

Также жителей и гостей Твери приглашают на зрелищные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Вызов Тверского дракона» и гребле на лодках «Дракон» с финишем у кинотеатра «Звезда». В бассейне «Дом спорта «Юность» пройдет летний турнир по плаванию.

На набережной Афанасия Никитина откроются спортивные площадки в зоне отдыха. Там же состоятся соревнования по баскетболу, волейболу, теннису и настольному теннису, чемпионат по силе удара «Ударная Тверь».

Впервые одной из праздничных площадок станет территория Тверского областного ипподрома. Все желающие смогут принять участие в старинных казачьих играх, стать участниками конных эстафет и мастер-класса по джигитовке. Гостей ждёт ярмарка мастеров, мастер-класс по боксу, силовому экстриму и кроссфиту. Начало спортивного праздника в 12:00. Вход свободный.

Всем, кто планирует принять участие или стать зрителем спортивных событий важно помнить о необходимости соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности – использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию.

В Тверской области в связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, возобновлены спортивные соревнования. 2 августа в Твери прошел Всероссийский полумарафон «Забег.рф». Крупнейший забег России одновременно проводился в 30 городах по всей стране. Впервые к спортивному событию, которое проходит в России с 2017 года, присоединилась Тверская область. По подсчётам организаторов, в нем приняли участие порядка 500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области