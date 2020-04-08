Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области зарегистрирован Андрей Белоцерковский

Андрей Белоцерковский зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 на дополнительных выборах депутата регионального парламента шестого созыва. Такое решение принято 3 августа на заседании Избирательной комиссии Тверской области.

Решение о выдвижении Андрея Белоцерковского на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 было принято 14 июля 2020 года на заседании Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», которое провёл секретарь Тверского регионального отделения, Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас очень важен Ржев и Ржевский район с учетом того, что планка роста и развития этой территории задана достаточно высокая. Поэтому и выдвигается соответствующий кандидат. Андрей Владленович хорошо известен в Тверской области. Мы вместе трудились и продолжаем сотрудничать. Считаю его эффективным руководителем, человеком, который имеет очень высокий уровень образования, культуры и высокий показатель личной эффективности по достижению поставленных задач, получению положительных результатов командной работы», – сказал Губернатор Игорь Руденя.

Андрей Белоцерковский в 2017-2020 годах работал в должности заместителя Председателя Правительства Тверской области. В настоящее время является директором Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы имени Е.А. Лурье Тверского государственного университета.

Зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 выдано удостоверение установленного образца.

Напомним, вакансия в Законодательном Собрании Тверской области появилась после того, как в ноябре 2019 года парламентарий Роман Крылов сложил с себя депутатские полномочия в связи назначением на пост исполняющего обязанности главы города Ржева. В апреле 2020 года он был избран на должность руководителя муниципалитета. Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 состоятся в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

На данный момент на 1 мандат депутата Законодательного Собрания Тверской области претендуют 6 кандидатов, 5 из них уже зарегистрированы.