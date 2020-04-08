В Тверской области беременным женщинам предоставляются выплаты на обеспечение полноценным питанием по нацпроекту «Демография»

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» продолжается реализация мер поддержки беременных женщин. Им предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием. На выплаты в 2020 году из областного бюджета Тверской области выделено 9 330,9 тыс. руб. За первые шесть месяцев поддержкой воспользовались 930 будущих мам.

Право на денежную выплату имеют женщины, которые являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории региона не менее трех лет. Они должны находиться на сроке беременности не менее 12 недель, состоять на учете в медицинских организациях Верхневолжья и посещать их не реже одного раза в месяц. Получателями денежной выплаты становятся одиноко проживающие женщины, а также те, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области.

Выплаты в размере 2 тысяч рублей осуществляются через центры социальной защиты населения.

В Тверской области вопросам поддержки семей с детьми уделяется особое внимание. Расширяется число мер поддержки. В сложившейся эпидемиологической обстановке по инициативе Губернатора Игоря Рудени принято решение о предоставлении в июле и августе единовременной региональной выплаты на детей 16 -18 лет. Мера дополнит федеральный проект, по которому единовременная поддержка полагается на детей до 16 лет.

С 1 июня началось перечисление ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также выплачивается увеличенное пособие 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области