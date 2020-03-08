Экопроект «Лист’ОК» от Тверской области будет представлен на всероссийском форуме «Территория смыслов»

3 августа в Московской области стартовала третья смена всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». В рамках форума проходит защита проектов, разработанных молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет. От Тверской области заявлен социально-экологический проект «Лист’ОК».

Просветительский проект нацелен на популяризацию экологической культуры и раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Организаторы проекта планируют выиграть грант на его реализацию. Средства предполагается направить на проведение агитационной ЭкоТочки «Разделяй вместе с Лист’OK», открытых уроков в школах Твери, экомониторинга контейнерных площадок на наличие емкостей для вторсырья, а также организацию «зеленых» групп в социальных сетях.

«Мы основали «Лист’ОК» в начале марта 2020 года. Несмотря на переход вузов на дистанционный формат обучения, нам удалось сформировать команду, где каждый отвечает за своё направление», - рассказал один из основателей экологического сообщества Игорь Конуркин.

Проект «Лист’ОК» будет реализован при поддержке регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство», Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского завода вторичных полимеров и ряда других предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области