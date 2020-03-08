Хозяйства Тверской области ведут заготовку кормов

Аграрии Тверской области ведут заготовку кормов для животноводства. Этот этап сельскохозяйственных работ продлится до октября текущего года. Всего в 2020-м предстоит провести скос трав на площади 120 тыс. га.

Планируется заготовить на условную голову скота не менее 18,1 центнеров кормов. В том числе предстоит заготовить 149,7 тыс. тонн сена, 216,7 тыс. тонн сенажа, 288,1 тыс. тонн силосной массы.

По состоянию на начало августа травы скошены на площади 53,9 тыс. га, что составляет 45% от прогнозного показателя. Заготовлено 82,1 тыс. тонн сена, 81,4 тыс. тонн сенажа, 104,3 тыс. тонн силосной массы. С учетом остатков прошлого года уже запасено 13,2 центнеров кормовых единиц на условную голову скота.

Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства 14 июля при обсуждении сезонных работ в Верхневолжье отметил – в Тверской области сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику развития.

«Наиболее актуальной остаётся задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Помимо ввода земель в оборот главой региона поставлены задачи по развитию льноводства, подготовке квалифицированных кадров для АПК, развитию малых форм хозяйствования, поддержке товаропроизводителей в организации сбыта продукции через торговые сети и ярмарочную торговлю.

В 2019-м году системные меры государственной поддержки федерального и регионального уровня и реализация инвестиционных проектов позволили обеспечить в Верхневолжье устойчивую динамику производства сельскохозяйственной продукции.

Темпы роста увеличились в 2,5 раза, по сравнению с 2018 годом, и составили 7,2%. Основной вклад в достижение положительных результатов традиционно внесло растениеводство, где рост превысил 33%. В частности, значительно увеличились объёмы производства зерна, картофеля и льноволокна.

Пресс-служба Правительства Тверской области