Игорь Руденя наградил благотворителей Игоря Бутмана и Сергея Попова за помощь региону в борьбе с коронавирусом

3 августа в Правительстве Тверской области состоялась торжественная церемония вручения наград благотворителям, оказавшим Верхневолжью помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор Игорь Руденя наградил нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области» народного артиста РФ, руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, почетным знаком «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» - члена совета директоров Московской школы управления «Сколково» Сергея Попова.

На безвозмездной основе в Тверскую область были поставлены компьютерные томографы. Новый 16-срезовый аппарат был установлен и введён в эксплуатацию в Кимрской центральной районной больнице, 64-срезовый КТ поступил в Калининскую центральную районную клиническую больницу.

От имени всех жителей Тверской области Игорь Руденя поблагодарил Игоря Бутмана и Сергея Попова за помощь, сохранение и продолжение традиций российской благотворительности.

«Игоря Михайловича и Сергея Викторовича объединило искреннее желание оказать помощь Тверской области в непростое время. Благодаря их бескорыстной поддержке, в наших медицинских учреждениях появилось новое, современное оборудование, необходимое для диагностики заболевания. Наши врачи, которые самоотверженно борются с эпидемией, смогли эффективно решать профессиональные задачи, необходимую помощь получили сотни жителей Верхневолжья», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Мы уже на протяжении шести лет с семьёй живём в Тверской области. Это место стало нам родным. Мы должны были помочь, это простое человеческое чувство», - сказал Сергей Попов.

«С Тверской областью меня связывает очень многое. Мои предки - основатели города Андреаполя. В Твери всегда проходят одни из самых лучших моих концертов, здесь жители, понимающие джаз. Мы просто не могли в такой сложный период оставаться равнодушными», - отметил Игорь Бутман.

Игорь Бутман неоднократно выступал в Твери, в том числе с благотворительными концертами. Один из таких концертов под открытым небом на Театральной площади в областной столице состоялся в мае 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области