Игорь Руденя: кампания по профилактике детского травматизма – это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан

3 августа Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Одной из тем стала работа органов власти региона по профилактике детского травматизма.

«Необходимо активизироваться по этому направлению. Эта тема особенно важна для нас:это вопрос демографии, сохранения жизни нашихграждан. Нужно следить, как в районах проходит кампания по предупреждению травматизма. Помимо информационной кампании необходимо проанализировать работу системы здравоохранения в наших муниципальных образованиях. Главная задача – обеспечение оперативной, квалифицированной помощи в случае происшествий», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поставил задачу обеспечить максимальное распространение на территории Тверской области информационных материалов, посвященных безопасности на дорогах, на воде и в быту, обращению с огнем.

Губернатор также отметил значимость продолжения реформы скорой медицинской помощи, направленной на улучшение качества медицинской помощи жителям региона.

В Верхневолжье1 августа стартовала масштабная кампания по предупреждению детского травматизма. Правительством Тверской области разработан комплексный план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения. В социальных сетях, на телеканалах транслируются видеоролики, посвященные безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности. Запланированы специальные выпускив местных газетах по профилактике детского травматизма.Также печатная продукциябудет распространяться в муниципалитетах- в торговых центрах, магазинах.

В план вошли мероприятия «Родительский патруль», размещение стендов об опасности скутеров и в целом по безопасности на дорогах, акции «Безопасность на воде» и другие, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста.

Исполнителями регионального плана определены отраслевые Министерства, ГУ МЧС по Тверской области, региональное УМВД, ГИБДД, местные власти.

29 июля Губернатор Игорь Руденя на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин, выступил с инициативой запуска федеральной кампании по профилактике детского травматизма. 29 июля глава региона на заседании Правительства Тверской области дал распоряжение 1 сентября во всех школах Верхневолжья провести уроки безопасности.

На организационном совещании также рассмотрены обращения жителей региона по вопросам эксплуатации и сохранности автодорог, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области