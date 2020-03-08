Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 августа 2020 г.

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В Тверской области от коронавирусной инфекции излечились 3851 человек
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3851 заразившийся излечился от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 142741, в том числе за последние сутки их проведено 251.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4683 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 684 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 148 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1532
Кимры 551
Конаковский район 381
Ржев 280
Калининский район 256
Лихославльский район 242
Торжок 187
Вышневолоцкий городской округ 143
Максатихинский район 99
Бологовский район 85
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Осташковский городской округ 69
Рамешковский район 64
Зубцовский район 59
Ржевский район 58
Бежецкий район 54
Торопецкий район 50
Нелидовский городской округ 38
Старицкий район 36
Лесной муниципальный округ 32
Селижаровский район 29
Торжокский район 28
Спировский район 26
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Калязинский район 20
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Оленинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области