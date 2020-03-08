В Твери Университет Банка России завершил пилотный проект по повышению профессиональной подготовки участников рынка

Пилотный проект — курс лекций по технологиям сбора и обработки данных — был организован в очном и онлайн-форматах на базе Тверского государственного технического университета. В течение полугода лекции прослушали более 350 студентов и преподавателей профильных вузов, специалистов финансового рынка. В дальнейшем Банк России планирует проведение подобных лекториев по актуальной тематике финансовых рынков и в других регионах.

«Лекторий был нацелен в первую очередь на повышение профессиональной подготовки специалистов финансового рынка, сотрудников Банка России, работа которых связана с технологиями сбора и обработки отчетности финансовых организаций, студентов. Новые знания, навыки и сертификат Университета Банка России смогут стать конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Осенью мы планируем запустить аналогичный лекторий по ИТ-тематике в Рязани, другие регионы также заинтересованы — спрос на профессиональные знания высок», — отметил Андрей Афонин, директор Университета Банка России.

Курс лекций состоял из следующих тематических блоков: управление данными в кредитно-финансовой сфере, современные регуляторные и надзорные технологии (RegTech/SupTech), кредитные (социальные) рейтинги и работа бюро кредитных историй, инновационные финансовые технологии, тенденции в сфере кибербезопасности на финансовом рынке.

Тверь была выбрана в качестве площадки для лектория не случайно. В 2017 году здесь открылся Центр по обработке отчетности Банка России, который собирает и обрабатывает отчетность кредитных и некредитных финансовых организаций всей страны.