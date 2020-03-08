Детские мобильные бригады в июле совершили семь выездов в районы Тверской области

Врачи детской областной клинической больницы в июле совершили семь выездов в муниципалитеты Верхневолжья. Специализированная помощь была оказана более 800 детям, среди которых юные жители Бежецкого, Кесовогорского, Лихославльского, Сандовского, Спировского и Торжокского районов.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

В июле муниципальные образования посетили невролог, окулист, ортопед, оториноларинголог, уролог, хирург и эндокринолог. Специалисты выписали 63 направления на дополнительное обследование и 16 на госпитализацию в детскую областную больницу.

Ближайшие выезды мобильных бригад врачей запланированы на 10 и 11 августа 2020 года в Нелидовский и Сандовский районы.

Выезды врачей ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей. Цель выездов - повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детскому населению Тверской области в самых удаленных и труднодоступных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области