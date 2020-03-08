В Тверской области завершился Всероссийский полумарафон «Забег.рф». 2 августа в 9:00 по московскому времени был дан старт крупнейшему забегу России, который одновременно проводился в 30 городах по всей стране. Впервые к большому спортивному событию, которое проводится в России с 2017 года, присоединилась Тверская область. Организаторов и участников большого спортивного события поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Нет сомнения, что полумарафон «Забег.РФ» станет ярким праздником спорта, который будет способствовать популяризации российских регионах «королевы спорта» – легкой атлетики, приобщению граждан к здоровому образу жизни. Желаю участникам и зрителям полумарафона получить большой заряд позитивных эмоций. Пусть рекордный размах проекта воодушевит вас на покорение смелых целей и достижение личных рекордов!», - отметил в приветственном адресе Игорь Руденя.

Жители тверского региона вышли на дистанции 10 км, 21,1 км и на забег 1520 метров, который является благотворительным. Собранные средства от участия на данной дистанции будут переданы в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Старт забега был дан от памятника Афанасию Никитину. По подсчётам организаторов в событии приняли участие порядка 500 человек.

На дистанции 10 км победу одержала Юлия Баркина, следом финишировали Александра Полякова и Екатерина Митина. Среди мужчин первую тройку возглавили Сергей Алпатов, Александр Андреев, Виталий Владимиров. В забеге на 21,1 км победителями стали среди женщин - Наталья Измоденова, Анна Иващенко и Юлия Федосова, а среди мужчин - Владимир Кожухов, Алексей Гультяев, Александр Калугин. Благотворительная дистанция на 1520 метров проводились как среди взрослых, так и среди детей. Юными победителями стали Ксения Егорова, Елизавета Маренкова, Елизавета Дементьева, а также Никита Соколов, Егор Погоря, Андрей Каляев. Среди женщин быстрее всех на финише оказались Людмила Егорова, Кристина Русакова, Владлена Баранова, а среди мужчин Чупон Наботов, Субхонало Наботов и Кормон Кожаков.

Всероссийский полумарафон «Забег.рф» проводится в стране в четвёртый раз. В 2017 году мероприятие состоялось в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов был дан в 15 городах России. В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов.





Пресс-служба Правительства Тверской области