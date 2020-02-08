В Тверской области выбрали лучшего лесного пожарного

В Тверской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2020». В конкурсе приняли участие сотрудники филиалов специализированного лесопожарного центра из Западной Двины, Осташкова, Максатихи, Твери и Калининского района.

Участники конкурса продемонстрировали отличную физическую подготовку, навыки тушения лесных пожаров и практическое умение правильного использования различных видов лесного противопожарного инвентаря.

По итогам соревнований первое место занял Богдан Трестьян, второе место - Станислав Миков, третье место у Руслана Поташенков. Победитель и призёры представляли Осташковский филиал ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес».

Победитель региональных соревнований примет участие в федеральном этапе конкурса «Лучший лесной пожарный-2020», который состоится в сентябре в Московской области.

Конкурс нацелен на повышение престижа высококвалифицированного труда лесного пожарного, распространение передового опыта в этой сфере.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетным для лесной отрасли региона является рациональное использование природных ресурсов, усиление контрольно-надзорных мероприятий в лесах Верхневолжья.

Работа по защите лесов от пожаров в Верхневолжье была отмечена Министром МЧС Евгением Зиничевым в ходе визита в июне 2020 года в регион.

В Верхневолжье внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Для слежения на вышках сотовой связи установлены 50 поворотных IP-видеокамер. Мониторинг обстановки проводится также при помощи наземного и авиационного патрулирования с привлечением вертолёта МЧС России, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем.

Обустроено и прочищено более 5400 км минерализованных полос, что в полтора раза превышает изначально запланированные показатели. На входах в лесах установлены стенды, аншлаги и шлагбаумы.

В рамках национального проекта «Экология» укрепляется материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций. Планируется, что в Верхневолжье к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы будет составлять 225 единиц.

До 31 августа в Тверской области действует особый противопожарный режим. Предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы.

Пресс-служба Правительства Тверской области