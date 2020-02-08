В Твери откроется фотовыставка, приуроченная к 10-летию Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной

2 августа в 14:00 в городском музейно-выставочном центре состоится торжественное открытие выставки «10 лет как один миг. Воплощаем в жизнь невозможное!». В первый день работы ее смогут осмотреть сотрудники и бывшие пациенты перинатального центра, а также приглашенные гости. В их числе представители Государственной Думы РФ от Тверской области, депутаты Законодательного собрания и Тверской городской Думы, а также администрации Твери и Тверской епархии.

Экспонаты выставки будут расположены в фасадных окнах Тверского городского музейно-выставочного центра. Фотографии разных лет расскажут о важных моментах в жизни центра, ежедневной̆ работе специалистов, совместных победах пациентов и врачей, о настоящем чуде рождения. В создании выставки непосредственное участие принимали и жители области. С начала июля, в рамках конкурса, они присылали фотографии своих детей, которые родились в центре, а также рассказывали о том, как изменилась их жизнь с появлением ребенка на свет. Итоги конкурса будут подведены в августе.

Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной является единственным лечебно-профилактическим учреждением III уровня, который оказывает все виды квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, а также консультативно-диагностической помощи женщинам и новорожденным детям, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В структуру входят 150 коек круглосуточного стационара, отделение ВРТ, медико-генетическая консультация, консультативно-диагностическое отделение с поликлиникой на 100 посещений в смену, физиотерапевтическое отделение, отделение экстракорпоральных методов лечения, консультативный акушерский центр с выездными акушерскими бригадами.

Налажена телекоммуникационная связь с районами Тверской области, что позволяет медицинскому персоналу районных больниц связываться со специалистами центра круглосуточно, в режиме реального времени, чтобы оперативно получать необходимую консультативную помощь в тактике ведения и лечения женщин группы высокого риска, определять необходимость своевременной транспортировки в стационар более высокого уровня.

В 2020 году перинатальный центр стал одним из медицинских учреждений, которые приняли на себя дополнительную нагрузку в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Врачи центра оказывают качественную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, в том числе и из региона. Была создана выездная инфекционная бригада, в состав которой вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, детские анестезиологи, акушерки. Специалисты выезжают на помощь к пациентам, с подозрением на коронавирусную инфекцию и ее наличием, в том числе в инфекционные госпитали.

Пресс-служба Правительства Тверской области