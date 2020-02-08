Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с 90-летием создания воздушно-десантных войск России

2 августа - День воздушно-десантных войск. В этом году отмечается знаменательная дата – 90-летие создания ВДВ России. С праздником жителей Тверской области – военнослужащих и ветеранов поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В год 75-летия Великой Победы мы благодарим за подвиг ветеранов Воздушно-десантных войск. Проявляя стойкость, беззаветную преданность долгу и Родине, вы всегда были на самых трудных участках фронта, внесли значительный вклад в разгром нацизма. Вашими наследниками стали воины-интернационалисты и участники контртеррористических операций. Сегодняшнее поколение десантников хранит и приумножает воинские традиции нашего Отечества», - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул: за эти десятилетия «крылатая пехота» отечественных Вооруженных Сил покрыла себя неувядаемой славой, заслужила непререкаемый авторитет благодаря мужеству бойцов и командиров, способности выполнить задачу любой сложности.

Пресс-служба Правительства Тверской области