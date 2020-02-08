Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта Тверской области с профессиональным праздником

2 августа — День железнодорожника. Работников и ветеранов отрасли Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«История развития отечественных железных дорог неразрывно связана с Верхневолжьем. 170 лет назад была открыта железнодорожная станция «Тверская» и введен в эксплуатацию один из первых участков Николаевской железной дороги от Вышнего Волочка до Твери. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы благодарим ветеранов-железнодорожников за их самоотверженный труд, обеспечивший непрерывную связь фронта и тыла»,— говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона отметил: за прошедшие годы на территории нашего региона проложено почти две тысячи километров железнодорожных путей и построено около ста станций.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в пассажирских и грузовых перевозках тверского региона, создает условия для развития экономики и роста туристического потенциала. Несколько крупных железнодорожных узлов, более 100 станций и порядка 1800 километров путей охватывают почти все муниципальные образования Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области