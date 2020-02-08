В Тверской области стартовал Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

2 августа в 09:00 в 85 субъектах страны был дан синхронный старт Всероссийскому полумарафону «Забег.рф». Впервые к большому спортивному событию, которое проводится в России с 2017 года, присоединилась Тверская область. Организаторов и участников большого спортивного события поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Нет сомнения, что полумарафон «Забег.РФ» станет ярким праздником спорта, который будет способствовать популяризации российских регионах «королевы спорта» – легкой атлетики, приобщению граждан к здоровому образу жизни. Желаю участникам и зрителям полумарафона получить большой заряд позитивных эмоций. Пусть рекордный размах проекта воодушевит вас на покорение смелых целей и достижение личных рекордов!», - отметил в приветственном адресе Игорь Руденя.

В столице Верхневолжья старт полумарофону был дан на набережной Афанасия Никитина. Жители тверского региона вышли на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км.

В 12.30 начнётся забег на дистанции 1520 метров, которая является благотворительной. Средства от участия на данной дистанции будут переданы в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Всероссийский полумарафон «Забег.рф» проводится в стране в четвёртый раз. В 2017 году мероприятие состоялось в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов был дан в 15 городах России. В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области