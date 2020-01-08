Жителей Тверской области приглашают присоединиться к всероссийской акции «Книжные сезоны»

С 6 по 8 августа в стране пройдёт всероссийская акция «Книжные сезоны. Сказка в книжном». Благодаря онлайн-трансляциям в мероприятиях проекта смогут принять участие жители Тверской области.

Всероссийская акция «Книжные сезоны», направленная на популяризацию чтения, станет первым проектом федерального масштаба, в котором объединились ведущие издательства России, крупнейшие книготорговые сети, популярные авторы.

В рамках акции состоятся встречи с известными детскими писателями, издателями, педагогами, психологами, литературными критиками, пройдут мастер-классы для детей, тематические лекции для родителей.

Программа акции будет транслироваться на видеоплатформе Яндекс.Эфир. Все видео будут размещены на специальном канале «Книжные сезоны», чтобы пользователи в любое удобное время смогли посмотреть то, что им интересно.

6 августа в рамках проекта в Яндекс.Эфире состоится круглый стол «Что и как читать с детьми? Чаепитие с литературными экспертами». Его задача — дать экспертные рекомендации детям и родителям по чтению, отметить важные детские книги текущего года.

В дальнейшем «Книжные сезоны» будут проходить несколько раз в год и будут посвящены определённой книжной тематике.

Пресс-служба Правительства Тверской области