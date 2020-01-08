Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 июля 2020 г.

В Тверской области от коронавирусной инфекции излечились 3851 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. 3851 заразившийся излечился от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 142074, в том числе за последние сутки их проведено 884.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4626 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 631 зараженный изолирован, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 144 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1513

Кимры 550

Конаковский район 380

Ржев 274

Калининский район 253

Лихославльский район 241

Торжок 185

Вышневолоцкий городской округ 143

Максатихинский район 97

Бологовский район 85

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Рамешковский район 64

Осташковский городской округ 61

Зубцовский район 58

Ржевский район 56

Бежецкий район 54

Торопецкий район 50

Нелидовский городской округ 38

Старицкий район 35

Лесной муниципальный округ 31

Селижаровский район 28

Торжокский район 28

Спировский район 25

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 21

Калязинский район 20

Западнодвинский муниципальный округ 17

Кувшиновский район 18

Оленинский муниципальный округ 15

Удомельский городской округ 9

Фировский район 5

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Бельский район 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области