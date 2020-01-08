Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 июля 2020 г.

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В Тверской области от коронавирусной инфекции излечились 3851 человек
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. 3851 заразившийся излечился от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 142074, в том числе за последние сутки их проведено 884.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4626 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 631 зараженный изолирован, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 144 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1513
Кимры 550
Конаковский район 380
Ржев 274
Калининский район 253
Лихославльский район 241
Торжок 185
Вышневолоцкий городской округ 143
Максатихинский район 97
Бологовский район 85
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 64
Осташковский городской округ 61
Зубцовский район 58
Ржевский район 56
Бежецкий район 54
Торопецкий район 50
Нелидовский городской округ 38
Старицкий район 35
Лесной муниципальный округ 31
Селижаровский район 28
Торжокский район 28
Спировский район 25
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 20
Западнодвинский муниципальный округ 17
Кувшиновский район 18
Оленинский муниципальный округ 15
Удомельский городской округ 9
Фировский район 5
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области