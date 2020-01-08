Игорь Руденя поздравил с юбилеем детскую поэтессу Гайду Лагздынь

1 августа день рождения отмечает детская поэтесса и прозаик, член Тверского областного отделения «Союз писателей России» Гайда Лагздынь. С юбилеем её поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы обладаете незаурядным литературным и педагогическим талантом, который позволил Вам найти путь к сердцам юных читателей и их родителей, внести вклад в развитие отечественной детской литературы. Без преувеличения, на книгах с Вашими произведениями, вышедших миллионными тиражами, воспитано не одно поколение жителей нашей страны», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Гайда Лагздынь родилась в Ленинграде в 1930 году. В 1937 году семья переехала в Калинин. В городе на Волге Гайда Рейнгольдовна окончила Калининский государственный педагогический институт, более 30 лет преподавала химию и биологию в школе.

Впервые стихи Гайды Лагздынь были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

В настоящее время выпущено более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 млн экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.

Гайда Лагздынь - член Союза писателей России, Лауреат II Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу Госкомиздата и Союза писателей СССР, награждена Почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест Святого Михаила Тверского», обладатель премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и других наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области