Игорь Руденя поздравил жителей Старицкого, Сонковского и Бологовского районов с днями муниципалитетов

1 августа дни муниципальных образований отмечают Старицкий, Сонковский и Бологовский районы. Жителей и руководство территорий поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Юбилейную дату сегодня празднует город Бологое, ему исполняется 525 лет, 93 года отмечается со дня образования Бологовского района. Традиционно празднование приурочено к значимому для района Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.

«Бологовские железнодорожники на протяжении более полутора веков вносят свой вклад в развитие стальных магистралей нашей страны. Сегодня в районе решаются задачи развития промышленности, улучшения дорожной сети, создания современной городской среды, привлечения инвестиций», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

В программу мероприятий, посвященных праздничной дате, включены соревнования по спортивному лову рыбы, турнир по шахматам, легкоатлетическая эстафета, первенство по мини-футболу, турнир по пляжному волейболу, показательные выступления секции фигурного катания, праздничный концерт с участием творческих коллективов, фейерверк.

150-летний юбилей сегодня отмечает посёлок Сонково. Первоначально в поселке жили работники железной дороги, но впоследствии Сонково превратился в торговый пункт, появились промышленные объекты, открылась школа.

«Своим рождением районный центр обязан железной дороге. И сейчас большинство жителей поселка трудятся на стальных магистралях, вносят свой вклад в развитие транспортной системы Тверской области и всей нашей страны. Жители сонковского края по праву гордятся крепкими трудовыми традициями. Уникальный колхоз «Красный Октябрь» – это сплав опыта и современных технологий. Реализация крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве открывает перед районом новые перспективы», - подчеркнул глава региона в поздравлении, адресованном жителям и руководству муниципального образования.

В этот день в муниципальном образовании пройдут праздничные мероприятия в онлайн-формате и с очным участием жителей на центральной площади посёлка.

Разнообразная праздничная программа ждёт 1 августа жителей Старицы и Старицкого района. В местном Краеведческом музее с 10.00 до 16.00 открыты выставки «Преданья старины глубокой», «Этот удивительный мир природы», «Старицкий край XVII-XX вв. и «Старицкий край конец XX в. - начало ХХI в.». В детской школе искусств откроется арт-вернисаж работ художественного отделения, в Доме купца Филиппова – выставка «Художники пишут глазами любовь». Также на площадках города пройдут игровые и анимационные программы для детей, состоятся концерты творческих коллективов, соревнования по различным видам спорта.

В поздравлении Игорь Руденя отметил, что старицкая земля навсегда связана с именами выдающихся людей, без которых сегодня немыслима история России: первого Патриарха Московского и всея Руси Иова, героя обороны Севастополя вице-адмирала Владимира Корнилова, губернатора Иркутска и Тобольска Алексея Корнилова, героя Великой Отечественной войны маршала Матвея Захарова. Многие люди, родившиеся на старицкой земле, прославили свою малую Родину ратными и трудовыми подвигами.

«Желаю вам беречь и преумножать уникальное наследие старицкой земли», - подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области