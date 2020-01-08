Избирательной комиссией Тверской области зарегистрированы 4 кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области

31 июля состоялось очередное, 196 заседание избирательной комиссии Тверской области, в ходе которого приняты решения зарегистрировать кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва:

Матвеева Сергея Владимировича, 1981 года рождения, место жительства – город Ржев Тверской области, заместителя директора ООО «Управляющая компания Народная», выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области;

Королькову Татьяну Анатольевну, 1962 года рождения, место жительства – деревня Лазарево Ржевского района Тверской области, пенсионера, выдвинутую избирательным объединением Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Гуляна Арарата Гарегиновича, 1989 года рождения, место жительства – город Ржев Тверской области, индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным объединением Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Жукова Алексея Александровича, 1988 года рождения, место жительства – город Екатеринбург, самозанятого, выдвинутого избирательным объединением Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Принято решение выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 удостоверения установленного образца.

На основании отсутствия документов, необходимых для регистрации кандидатом, заявления об отказе в предоставлении подписных листов, избирательной комиссией Тверской области отказано в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 Петрову Андрею Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области