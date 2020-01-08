В Тверской области реконструируют дорогу, ведущую к инвестплощадке

31 июля на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по отрасли «дорожное хозяйство». В частности, увеличено финансирование на реконструкцию автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка.

Данная дорога – проезд к новому логистическому комплексу по хранению автомобильных запчастей. Крупный инвестиционный проект реализует в регионе Торговая компания «Альфа».

Со стороны Правительства Тверской области инвестору оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в части развития инфраструктуры.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание логистического комплекса – это, прежде всего, возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развитие экономики региона.

Инвестпроект был презентован в марте текущего года на встрече Игоря Рудени с представителями АО «Лада-Имидж» и Торговой компании «Альфа». В мае глава региона посетил площадку, где уже ведётся строительство объекта.

Логистический комплекс АО «ТК «Альфа» создается возле деревни Лебедево Калининского района. Общая площадь объекта составит 25 тыс. квадратных метров, из которых 20 тыс. квадратных метров – склад для хранения запчастей для автомобилей марки «LADA», 5 тыс. квадратных метров – для автомобилей других марок.

Объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2020-2021 годы. До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест.

Также среди других изменений АИП – увеличение объёмов финансирования на реконструкции дорог Заево - Косицкое – Ширково в Пеновском районе, Осташков - Волговерховье и Большое Эскино - Трестино – Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе. Кроме того, предусмотрены средства на строительство линий наружного электроосвещения в ряде населённых пунктов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области