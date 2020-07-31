В Тверской области стартует масштабная кампания по предупреждению детского травматизма

В Верхневолжье пройдет масштабная кампания по предупреждению детского травматизма. Реализация в Тверской области дополнительных мер по этому направлению стала темой селекторного совещания Губернатора Игоря Рудени 31 июля с главами районов Верхневолжья.

«Правительством Тверской области разработан комплексный план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения. Его реализация начнется уже с 1 августа. Работа будет вестись в рамках месячника безопасности, который в предыдущие годы стартовал 1 сентября. В этом году начинаем работу уже завтра, и она продлится до октября. В социальных сетях, на телеканалах запланирован показ видеороликов, посвященных безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности. Предусмотрены специальные выпуски в местных газетах по профилактике детского травматизма. Также в муниципалитетах будет распространяться печатная продукция. Запустим кампанию в торговых центрах, магазинах», – сказал Игорь Руденя.

В план вошли мероприятия «Родительский патруль», размещение стендов об опасности скутеров и в целом по безопасности на дорогах, проведение кампании в СМИ и социальных сетях, акции «Безопасность на воде» и другие, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста.

Исполнителями регионального плана определены отраслевые Министерства, ГУ МЧС по Тверской области, региональное УМВД, ГИБДД, местные власти.

Задача для глав муниципалитетов – на местном уровне привлекать к участию в кампании представителей МЧС, правоохранительных органов, педагогов, авторитетных людей, обеспечить максимальное распространение информационных материалов, посвященных безопасности на воде и в быту, обращению с огнем. Для работы с детьми и подростками планируется привлечь волонтёров. Контроль обеспечат за семьями, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

Особое внимание будет уделено безопасности детей на дорогах. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает большой объём работ по размещению технических средств безопасности – ограждений, обновление разметки пешеходных переходов и других.

Игорь Руденя подчеркнул значимость работы с родителями по разъяснению правил поведения на дорогах, безопасной перевозки детей, наличию световозвращающих элементов на одежде. Родители также должны понимать меру ответственности, когда покупают детям велосипеды, самокаты, скутеры, мотоциклы, акцентировал глава региона.

Губернатор также отметил – в Тверской области должны быть обеспечены дополнительные меры для повышения оперативности оказания медицинской помощи детям, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

30 июля медицинским организациям региона передан 21 автомобиль для организации скорой и неотложной медицинской помощи. Работают вертолеты санитарной авиации. Важность продуманной маршрутизации пациентов Игорь Руденя подчеркнул особо.

29 июля Губернатор Игорь Руденя на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин, выступил с инициативой проведения федеральной кампании по профилактике детского травматизма. Также 29 июля глава региона на заседании Правительства Тверской области дал распоряжение 1 сентября во всех школах Верхневолжья провести уроки безопасности.