В ближайшие два года в 45 школах Тверской области по региональной программе проведут ремонты

В Тверской области в 2021-2022 годах участниками региональной программы по улучшению материально-технической базы станут 45 школ региона. Вопрос

рассмотрен 31 июля на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Поддержка наших образовательных учреждений в хорошем состоянии – задача всех уровней власти. Очень важно контролировать сроки выполнения и качество работ», – считает глава региона.

В следующем году получателями субсидий на ремонт школ станут Тверь, Ржев, Вышневолоцкий, Кашинский, Нелидовский, Осташковский и Удомельский городские округа, Андреапольский муниципальный округ, Бежецкий, Бологовский, Калининский, Кесовогорский, Конаковский, Сандовский, Спировский, Старицкий и Фировский районы. В 11 школах будут заменены оконные блоки, в 7 - проведут капитальный ремонт кровель, в 6 - выполнят работы по обеспечению комплексной безопасности. На эти цели направят 73,4 млн рублей.

В 2022 году получателями субсидий станут 13 муниципальных образований. Это Тверь, Ржев, Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Западнодвинский муниципальный округ, Бежецкий, Жарковский, Конаковский, Сонковский, Старицкий, Торопецкий и Фировский районы. Работы будут проведены в 21 образовательном учреждении. Общий объём финансирования составит 55,4 млн рублей.

Программа по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений стартовала в 2017 году по инициативе Игоря Рудени. Средства в рамках программы направляются на капитальный ремонт кровель, санитарно-технических узлов, спортивных залов, помещений и инженерных сетей, замену окон.

Пресс-служба Правительства Тверской области