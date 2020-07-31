Тверская область вошла в топ-20 регионов России по упоминаемости в рамках майского указа Президента РФ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов Российской Федерации в контексте указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Тверская область вошла в топ-20 регионов страны по итогам июня 2020 года.

В Тверской области реализуется 51 региональный проект в рамках национальных проектов, инициированных главой государства.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, их реализация обеспечила старт в Верхневолжье масштабных преобразований в различных сферах.

«Национальные проекты – это новая страница экономической истории нашей страны. Ключевые направления для региона – это развитие инфраструктуры, жилищного строительства, демографии, образования, здравоохранения, IT-технологий», – отметил Игорь Руденя.

Благодаря реализации национальных проектов увеличены объёмы ремонта автомобильных дорог в регионе. По завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть введено в эксплуатацию 153,6 км. По итогам первого года реализации национального проекта в нормативное состояние было приведено 104 км региональных автодорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Особое внимание в рамках нацпроектов уделено демографии, комплексной поддержке семей с детьми. Впервые за долгое время в Тверской области в 2019 году было завершено строительство сразу нескольких социальных объектов: двух школ и детской поликлиники в городе Твери, детских садов в Старице и Лихославльском районе. В 2020-м ведется строительство средней школы в микрорайоне «Радужный» Твери на 1224 места, детских садов в Твери и других муниципалитетах.

На федеральном и региональном уровнях принят комплекс новых мер поддержки многодетных и молодых семей, от подарочных наборов для новорождённых до субсидий на транспортные средства и погашение ипотеки.

В здравоохранении закуплено более 70 единиц современного медицинского оборудования для диагностирования и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Проведены ремонтные работы в 50 учреждениях.

В экономике переформатирована вся региональная система поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инвестиционных проектов. Открыт центр «Мой бизнес», расширена система кредитования, приняты законы о льготной системе налогообложения, инновационно-промышленных и экотехнопарках.

Начато создание кластера инновационного транспортного машиностроения, промышленных технопарков КСК и Боровлёво-3, особой экономической зоны «Эммаусс». В туризме началась практическая реализация кластера «Волжское море». В первую очередь, это новые рабочие места для местных жителей.

В рамках национальных проектов обеспечена модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Твери. Также проведена большая работа по внедрению новой модели общественного транспорта в городе Твери и Калининском районе. Вводятся и проектируются новые учреждения в культуре и спорте.