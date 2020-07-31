Туроператоров и журналистов приглашают в туры по Тверской области

Представителей туристического бизнеса и журналистов приглашают посетить информационно-рекламные туры по Тверской области. Программы сформированы региональным Министерством туризма в рамках работы по продвижению туристического потенциала Верхневолжья на внутреннем рынке.

Туроператорам и представителям СМИ будут открыты новые возможности для отдыха в тверском регионе, в том числе с акцентом на экологический туризм и интерактивные программы.

В программы включено посещение более 20 городов и населенных пунктов Верхневолжья.

Один из туров разработан в поддержку нового маршрута «Земля воинской славы», куда включено посещение Ржевского мемориала Советскому солдату.

Монумент был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату историческим событием.

«Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», - считает глава региона.

Всего сформировано 10 туров для туроператоров и 6 туров для блогеров и журналистов. В настоящее время идет прием заявок на участие. Образец заявки и даты туров размещены по ссылке https://yadi.sk/d/2vhsnlVbhj9nYg?w=1.

Практически в каждый тур входят мастер-классы, во время которых гости смогут познакомиться с уникальными промыслами региона.

В рамках информационного тура «Тверская Карелия» участников ждет погружение в карельскую культуру, знакомство с бытом карел в уникальном музее сельских ремесел, ужин в первой народной чайной. Эти объекты были открыты в 2019 году при поддержке Правительства Тверской области.

Также разработано несколько программ, популяризирующих экотуризм. Гости региона побывают на экоферме «Еникеево», агротуристической ферме «Ивановка», оленьей ферме.

Под запрос туристов, предпочитающих культурно-познавательный туризм, сформированы туры с программами в музеях. Например, в селе Берново Старицкого района гости посетят костюмированный бал и продегустируют слойки по рецепту семейства Вульфов - один из любимых десертов Александра Сергеевича Пушкина.

В Кашине участников ждут мастер-классы по росписи пряников в «Музее каши и кашинских традиций», в Калязине – посещение улиточной фермы.

В рамках тура «Заповедные железные дороги» гости региона отправятся в путешествие на ретро-поезде, которой курсирует по маршруту Бологое- Осташков и обратно. Экскурсоводы расскажут про первые железнодорожные станции и паровозные депо, проводники в форме образца 1940-х годов будут сопровождать гостей на всем пути.

Программы адаптированы как для организованных туристов, так и для самостоятельных путешественников. Итогом рекламных туров должен стать рост самостоятельных туристов и включение туроператорами туров в Тверскую область в свои программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области