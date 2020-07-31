В Тверской области ремонт автодороги Осташков-Селижарово-Ржев будет полностью завершён в 2021 году

31 июля Губернатор Игорь Руденя в приёмной Президента РФ провёл личный приём граждан. К главе региона с вопросом о необходимости проведения ремонта автомобильной дороги регионального значения от Селижарово до Ржева обратилась жительница Селижаровского района Юлия Ермакова.

«Дорога находится в ремонте с прошлого года. На выполнение работ заключен двухлетний контракт. В 2019-м работы были выполнены с опережением графика. В этом году ремонт также ведется. Ремонт дороги от Селижарово до Ржева – это работы 2021 года», - отметил Игорь Руденя.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт автодороги был проведён на двух участках общей протяженностью 30,15 км в Осташковском городском округе и Селижаровском районе. Первый отремонтированный участок - с 6 по 28 км до поселка Селижарово. Второй - с 35 по 43 км до поворота на деревню Тальцы.

В этом году приведение в нормативное состояние автодороги также продолжилось в рамках нацпроекта. Работы ведутся на участке с 47 по 76 км. В общей сложности это 28,4 км. На данный момент завершена укладка асфальтобетона.

На 2021 год запланирован третий этап реализации проекта. Будет отремонтировано ещё 30 км автодороги.

Автомобильная дорога регионального значения Осташков – Селижарово – Ржев имеет протяженностью 119,2 км. Это ведущий туристический маршрут на озеро Селигер, к истоку Волги, Нило-Столобенской пустыни, к Святому Оковецкому источнику, озеру Волго. Также автомобильная дорога обеспечивает связь северо-западных районов тверского региона с федеральной трассой Москва – Рига.

Всего в 2020 году по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть отремонтировано 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области