Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 июля 2020 г.

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В Тверской области более 3800 человек излечились от коронавируса
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 3837 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 141190, в том числе за последние сутки их проведено 1006.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4597 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 618 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 142 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1504
Кимры 549
Конаковский район 379
Ржев 269
Калининский район 253
Лихославльский район 240
Торжок 185
Вышневолоцкий городской округ 142
Максатихинский район 97
Бологовский район 84
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 64
Осташковский городской округ 60
Зубцовский район 58
Бежецкий район 53
Ржевский район 53
Торопецкий район 49
Нелидовский городской округ 37
Старицкий район 35
Лесной муниципальный округ 30
Селижаровский район 28
Торжокский район 28
Кесовогорский район 24
Спировский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 20
Западнодвинский муниципальный округ 17
Кувшиновский район 18
Оленинский муниципальный округ 14
Удомельский городской округ 9
Фировский район 5
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области