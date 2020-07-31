Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 июля 2020 г.

В Тверской области более 3800 человек излечились от коронавируса

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 3837 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 141190, в том числе за последние сутки их проведено 1006.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4597 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 618 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 142 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1504

Кимры 549

Конаковский район 379

Ржев 269

Калининский район 253

Лихославльский район 240

Торжок 185

Вышневолоцкий городской округ 142

Максатихинский район 97

Бологовский район 84

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Рамешковский район 64

Осташковский городской округ 60

Зубцовский район 58

Бежецкий район 53

Ржевский район 53

Торопецкий район 49

Нелидовский городской округ 37

Старицкий район 35

Лесной муниципальный округ 30

Селижаровский район 28

Торжокский район 28

Кесовогорский район 24

Спировский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 21

Калязинский район 20

Западнодвинский муниципальный округ 17

Кувшиновский район 18

Оленинский муниципальный округ 14

Удомельский городской округ 9

Фировский район 5

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Бельский район 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области