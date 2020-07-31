поддержать сыроделов

В июне 2020 года Конаковский сыродельческий завод вышел на высокие мощности производства. Сыр под брендом «Верещагин» теперь можно найти на прилавках магазинов по всей России, идут переговоры и с иностранными партнёрами. Это один из достойных примеров того, что в Конаковском районе продолжается стабильное развитие малого и среднего бизнеса, благодаря всесторонней поддержке районных властей.



Руководитель АО «Молоко» Людмила Сергеевна Володина по совместительству является депутатом Собрания депутатов Конаковского района. Во время выборов она обещала жителям Конаковского района, что возродит былое производство сыра. Сегодня с уверенностью можно сказать, что слово своё Людмила Сергеевна сдержала. Возрождалось производство на прежнем месте – на заводе, основанном в 1936 году, сохранившем по сей день уникальные подвалы, которые были созданы учениками отца Российской молочной индустрии Николая Верещагина. Здесь Людмила Володина начала работать в начале 70-х годов простым лаборантом. Её общий трудовой стаж в пищевой промышленности – около 50 лет!

Путь от маленькой сыроварни до большого производства полного цикла был непростым – потребовал больших материальных вложений, стойкости духа и непоколебимой веры в свои силы. Начать работу на полную мощность Людмила Володина планировала ещё весной, но пандемия эти планы задвинула аж до середины лета. Важно, что в непростое для бизнеса время предприятие Конаковского района смогло выстоять. о словам Людмилы Володиной, большую помощь оказывает администрация Конаковского района, ведь по всей Тверской области взят курс на поддержку предпринимательства. Эта тема детально обсуждалась во время визита в Конаковский район министра экономического развития Тверской области Ивана Егорова.

Администрация Конаковского района на постоянной основе ведёт работу по налаживанию связи между реальным сектором экономики (действующими предприятиями) и механизмами областной и федеральной поддержки. Сейчас идёт работа по информированию предпринимателей о существующих мерах поддержки и сопровождению в процессе их получения. В Тверской области создано единое окно для работы с предпринимателями на базе центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», где собрано множество мер поддержки на базе министерств и фондов. Здесь же, после визита министра, прошло совещания с представителями АО «Молоко», ООО «Слайдер ПРО» и ООО «Каньон», в ходе которого были обозначены меры поддержки, назначены ответственные менеджеры. – рссказал журналистам заместитель главы администрации Конаковского района Александр Слепышев.

Например, для АО «Молоко» был оформлен льготный кредит на пополнение оборотного капитала. Рассматривается вопрос и о других мерах поддержки: софинансирование рекламных акций, участия в конгрессно-выставочной деятельности, возмещение затрат на сертификацию продукции, размещение предприятия на маркетплейсе.

Администрация Конаковского района просит местных предпринимателей активнее пользоваться мерами государственной поддержки. Узнать информацию можно на сайте «Мой бизнес», на страничке в социальных сетях Совета предпринимательства Конаковского района или на личном приёме в администрации района.

Анна РИХМАЙЕР.