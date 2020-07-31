С ЮБИЛЕЕМ, АГГЮЛЬ АРИФОВНА!

1 августа круглую дату отмечает заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна БОРОДИНА.

Многие знают эту энергичную и умную женщину. На муниципальном фронте работ ей досталась нелегкое направление: ведь социалка – это именно то, где чаще всего приходится соприкасаться с проблемами людей и не просто обещать их решать, но и делать, делать и делать. Образование, культура и спорт, проблемы инвалидов и чаяния ветеранов, духовно-нравственное и патриотическое воспитание - все это на хрупких плечах Аггюль Арифовны. Мы от всей души поздравляем эту замечательную женщину, обещаем и впредь помогать ей в ее нелегкой работе. Ведь командой дела вершить веселее и главное – эффективнее.