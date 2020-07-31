О ЖЕРЕБЬЕВКЕ

Внимание кандидатам и представителям избирательных объединений на выборах депутатов органов местного самоуправления Конаковского района 13 сентября 2020 года.

Жеребьевка по распределению платной и бесплатной газетной площади для размещения агитационных материалов в «Заре» в период проведения предвыборной агитации в СМИ состоится в ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА в 12 ЧАСОВ в помещении редакции, расположенном по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Убедительная просьба ко всем кандидатам: по возможности о своем участии в жеребьевке УВЕДОМИТЬ редакцию по электронной почте konzarya@ya.ru или по телефону/факсу 4-37-04 либо 4-30-24.