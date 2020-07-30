Обеспечение безопасности спортивных учреждений региона обсудили в Правительстве Тверской области

posted by Максим Малахов on чт, 07/30/2020 - 19:00

Обеспечение безопасности спортивных учреждений Тверской области обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии в Тверской области, которое 30 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил – в Тверской области постепенно снимаются ограничения, установленные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, в том числе в спортивных организациях. В регионе возобновлено проведение тренировочных занятий, разрешена работа физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов.  В связи с этим должна быть обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, обеспечена безопасность в спортивных организациях Верхневолжья.

Особое внимание уделено вопросам безопасности в крупных спортивных учреждениях, где проводятся массовые мероприятия. В Твери это спортивный комплекс «Юбилейный». 

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о совершенствования работы органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области