Обеспечение безопасности спортивных учреждений региона обсудили в Правительстве Тверской области

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Обеспечение безопасности спортивных учреждений Тверской области обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии в Тверской области, которое 30 июля провел Губернатор Игорь Руденя.
Игорь Руденя отметил – в Тверской области постепенно снимаются ограничения, установленные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, в том числе в спортивных организациях. В регионе возобновлено проведение тренировочных занятий, разрешена работа физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. В связи с этим должна быть обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, обеспечена безопасность в спортивных организациях Верхневолжья.
Особое внимание уделено вопросам безопасности в крупных спортивных учреждениях, где проводятся массовые мероприятия. В Твери это спортивный комплекс «Юбилейный».
Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о совершенствования работы органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма.
Пресс-служба Правительства Тверской области