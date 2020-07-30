В Тверской области состоялся первый после снятия ограничений официальный старт по спортивному ориентированию в России

26 июля в лесном массиве вблизи деревни Отмичи Калининского района состоялись соревнования за Кубок области среди спортсменов всех возрастов.

В дисциплине «кросс-лонг» состязались 103 спортсмена из Твери, Калининского, Конаковского, Кувшиновского и Торжокского районов, а также гости региона из Москвы, Московской области и Севастополя.

Соревнования проходили в нескольких возрастных группах: мужчины и женщины (от 35 лет, от 50 лет, от 80 лет), юноши и девушки (до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет), а также мальчики и девочки (до 13 лет).

Абсолютными победителями и обладателями Кубка Тверской области стали Егор Мужилко и Татьяна Розова из Твери.

Соревнование стало первым официальным стартом по спортивному ориентированию в России после ограничительных мероприятий. Кроме того, впервые в стране, на состязании было успешно протестировано новое приложение SportMessages. Оно позволяет спортсменам получать информативные и обновляемые распечатки и другую информацию от организаторов прямо на смартфон.





Пресс-служба Правительства Тверской области