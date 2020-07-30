В Тверской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный-2020»

30 июля на базе Калининского филиала государственного бюджетного учреждения Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2020». В конкурсе принимают участие сотрудники филиалов специализированного лесопожарного центра из Западной Двины, Осташкова, Максатихи, Твери и Калининского района.

Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный» проводится в 2020 году в шестой раз. Благодаря проведению состязания, работа лесных пожарных широко освещается на государственном и общественном уровнях, что, в свою очередь, повышает престиж высококвалифицированного труда огнеборцев.

Соревнование проводится в два этапа – на региональном и на федеральном уровне. Региональный состоит из двух частей: преодоление лесопожарной полосы препятствий и конкурс по физической подготовке с бегом по пересеченной местности.

Победитель региональных соревнований будет направлен для участия в федеральном этапе конкурса «Лучший лесной пожарный-2020», который состоится в сентябре в Московской области.

В Тверской области идет активная работа по обновлению автопарка пожарных частей и регионального управления МЧС России. 30 июля состоялась передача еще одной партии оперативно-служебного транспорта и

аварийно-спасательной техники. В торжественном мероприятии по вручению ключей принимал участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он вручил спасателям несколько автомобилей и мотоциклов. Новая техника позволит повысить эффективность подразделений ГУ МЧС России по Тверской области и проведения спасательных работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области