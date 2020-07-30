Верхневолжье станет участником федеральной программы по возврату жителям страны средств за туристические поездки по России

Тверская область станет участником программы возврата средств жителям страны, путешествующим по регионам России. В настоящее время Федеральное агентство по туризму готовит проект к запуску. На его реализацию из резервного фонда Правительства РФ выделено 15 млрд рублей.

Возврат части стоимости туристической услуги при ее оплате картой платежной системы «Мир» (любого банка) предусмотрен в размере 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну карту «Мир». Кэшбек предусмотрен при оплате услуг на сайтах туроператоров и гостиниц, участвующих в программе.

Сейчас проходят согласование параметры программы, по его итогам Ростуризм представит более подробную информацию.

О старте новой программы рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в ходе совместной с Губернатором Игорем Руденей рабочей поездки по туробъектам региона 24 июля.

Одним из привлекательных для туристов направлений в России является Конаковский район Тверской области. Сейчас в Завидово развивается круглогодичный курорт, объекты кластера «Волжское море».

«Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Зарина Догузова отметила ключевую задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ – обеспечить доступный, комфортный и безопасный отдых для жителей России.

«Туристический кэшбек, или возвратчасти средств туристам – это новый проект, ранее мы ничего подобного в туризме не делали», – сообщила Зарина Догузова.

Впервые о новой программе в туризме сообщил 22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления перед депутатами в Госдуме. Целью акции является стимулирование туристических поездок внутри России.

Пресс-служба Правительства Тверской области