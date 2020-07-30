В Тверской области 1 августа стартует масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма

С 1 августа по сентябрь в Тверской области пройдёт масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма. Об этом 30 июля сообщил Губернатор Игорь Руденя на совещании, где обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности детей.

Ситуация с коронавирусом в этом году внесла коррективы в работу летних оздоровительных лагерей. Большинство детей и подростков региона проводят каникулы дома, на дачах, за городом, отдыхают на реках и озёрах, зачастую находясь без должного присмотра со стороны взрослых. Как следствие, возросло количество происшествий с детьми.

«Дети, проживающие на территории тверского региона – это наши дети, все без исключения. Это будущее нашей страны. Нам необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма, выработать меры, которые положительно повлияли на ситуацию, незамедлительно приступить к их реализации. Работа должна весть по трём основным направлениям. Первое - это предупреждение дорожного трамвамизма, второе – происшествий на воде, третье - бытового травматизма, когда дети, опираясь на москитные сетки, выпадают из окон. Все эти случаи в регионе должны быть минимизированы», - обозначил Игорь Руденя.

Глава региона поручил разработать план мероприятий, куда войдут дополнительные меры по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних.

В этой работе принимают участие отраслевые Министерства, ГУ МЧС по Тверской области, региональное УМВД, ГИБДД.

В первую очередь профилактические мероприятия будут ориентированы на взрослых: родителей, бабушек и дедушек, других родственников детей.

Помимо пропагандистской работы с населением, запланировано усиление рейдовых мероприятий, проведение различных акций, в том числе «Скутер детям не подарок!».

В осуществлении мероприятий, который войдут в план, будут задействованы главы муниципалитетов, СМИ, предприятия региона, общественный транспорт, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

29 июля Губернатор Игорь Руденя на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин, выступил с инициативой проведения федеральной кампании по профилактике детского травматизма, поскольку этот вопрос имеет общероссийское значение.

Также 29 июля глава региона на заседании Правительства Тверской области дал распоряжение 1 сентября во всех школах Верхневолжья провести уроки безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области